Il club campano si assicura l’ex attaccante della Fiorentina in prestito dopo il mancato riscatto da parte appunto dei viola.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof Piatek. Il calciatore indosserà la maglia numero 99″.

Con questo comunicato la Salernitana rende noto l’arrivo del polacco che ieri era già a Bologna per assistere al pareggio dei granata. Piatek si giocherà il posto con Dia e Bonazzoli, il primo si sta rendendo protagonista di un ottimo inizio di campionato a suon di goal mentre il secondo ha contribuito alla salvezza miracolosa nella passata stagione; non sarà facile per l’ex viola spuntarla.

