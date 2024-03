Il noto telecronista Sandro Piccini ha criticato l’atteggiamento avuto dall’Atalanta dopo la partita persa contro l’Inter

Sandro Piccinini ha criticato le polemiche arbitrali dell’Atalanta nella partita contro l’Inter ai microfoni di Radio Serie A TV .

LE PAROLE – «Siamo abituati a queste situazioni, ogni tanto qualche presidente non resiste e si lascia andare ma non è mai bello. L’Atalanta è una società modello, ne abbiamo sottolineato i meriti negli ultimi anni in cui ha coniugato la correttezza dei conti con i risultati. Che anche loro, per bocca di Percassi, sia caduta in questo tranello mi dispiace. Le proteste per due episodi arbitrali dove per altro la moviola ha dimostrato che l’arbitro aveva ragione. Utilizzare i termini scandalo, partita decisa dall’arbitro è un errore. Perché lo fanno? La risposta purtroppo è semplice, qualcuno dello staff dice “Facciamoci sentire anche noi”. Quindi pensi che facendo così la volta dopo o due volte dopo c’è compensazione che qui non c’entra niente perché non ci sono stati errori. Per di più l’Atalanta arrivava da un rigore a favore molto generoso, moderno. Arrivi da quella cosa lì, perdi 4-0 e ne potevi prendere 6 e fai quella piazzata lì?»

L’articolo Piccinini: «Atalanta Scenata inutile, potevano prenderne sei con l’Inter» proviene da Inter News 24.

