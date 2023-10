Il futuro di Francesco Pio Esposito si prospetta radioso e l’Inter si sfrega le mani guardando le sue prestazioni con lo Spezia e non solo

Un futuro roseo attende Francesco Pio Esposito, uno dei principali talenti sfrontati dal vivaio dell’Inter. L’attaccante classe 2005, in prestito allo Spezia, sta continuando a mettersi in mostra sia in Serie B che con l’Italia U21, con la quale ha segnato contro la Norvegia il suo primo gol, diventando il quarto goleador più giovane nella storia degli Azzurrini. Dalla Spagna, il quotidiano AS lo elogia e gli dedica il titolo: «L’Inter si sfrega le mani con Francesco Pio Esposito».

«Francesco Pio Esposito punta a essere il prossimo centravanti dell’Inter l’attaccante ha tutto per diventare in breve tempo il partner offensivo di Lautaro Martínez. A 18 anni è uno dei gioielli che gli interisti attendono per il futuro. La sua ascesa è stata verticale quanto i suoi gol in campo. Dopo aver segnato nell’Inter Primavera, lo ha fatto con l’Under 19 e l’Under 20 prima di approdare allo Spezia in prestito con diritto di riscatto».

