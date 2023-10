Sabato: «Inter? Col Salisburgo solo mezz’ora di difficoltà» Le parole dell’ex calciator

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore, Antonio Sabato, ha commentato l’Inter e le altre italiane in Champions League.

«L’Inter ha avuto difficoltà per mezz’ora, poi l’ha indirizzata come voleva e si è dimostrata squadra matura. Il Napoli ha sofferto ma ha colpito e vinto. Il Milan è stato una delusione ma lo si sapeva. Non avrei mai puntato sulla sua vittoria a Parigi, troppo leggera in mezzo al campo e ha lasciato troppi spazi. La Lazio non ha imparato dalla Roma lo scorso anno. La Lazio ha delle chance ma il Milan lo vedo in difficoltà, non passerà neanche a San Siro. C’era una superiorità in tutto, potevano fare almeno altri due gol ieri sera»

L’articolo Sabato: «Inter? Col Salisburgo solo mezz’ora di difficoltà» proviene da Inter News 24.

