Sfortunato Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter in prestito allo Spezia: colpisce un palo e pareggia contro il Pisa

Francesco Pio Esposito continua a collezionare minuti ed esperienze con la maglia dello Spezia. L’attaccante di proprietà dell’Inter ha giocato dal primo minuto nel match pareggiato contro il Pisa per 0 a 0 in campionato, ed ha colpito anche un palo.

Al termine del match, si è espresso così sui social: «Provarci non è bastato, adesso ci fermiamo e sfrutteremo questi giorni per lavorare e lavorare e lavorare. Intanto volevo ringraziare i nostri tifosi per il supporto in questo momento delicato».

L'articolo Pio Esposito, palo e pari con lo Spezia: il suo post sui social proviene da Inter News 24.

