L’attaccante della Roma, Romelu Lukaku, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo la vittoria col Cagliari: le parole dell’ex Inter

È stata un’estate travagliata per Romelu Lukaku, tra le tanti voci sul suo futuro e il suo “tradimento” all’Inter. L’attaccante della Roma, al termine della doppietta realizzata contro il Cagliari, ha parlato così a Dazn.

LA ROMA DI LUKAKU? – «La Roma è la Roma, come ho detto prima siamo una squadra e dobbiamo migliorare. Stiamo crescendo, abbiamo voglia di farlo per la città e per i tifosi. Sono contento per questi tre punti. Sono un professionista, ho lavorato in estate. Tanta gente ha parlato della mia condizione, ma io non parlo e dimostro sul campo».

L’INTESA CON DYBALA – «Mi trovo benissimo. Ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori forti da quando sono in Italia e Paulo è un giocatore che aiuta tantissimo la squadra. Peccato che oggi si sia fatto male, speriamo di recuperarlo presto. E’ il giocatore più importante della nostra rosa».

IL RAPPORTO CON MOURINHO – «Con Mourinho ho un rapporto speciale, lui conosce la mia famiglia, i miei figli e ha fiducia in me. Ogni tanto con me è duro, ma è l’unico modo per farmi crescere come giocatore».

