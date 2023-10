Il Salisburgo, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, è stato rimontato in campionato, proprio come i nerazzurri

Il Salisburgo imita l’Inter e pareggia anch’essa in campionato, facendosi rimontare due gol dall’Austria Klagenfurt. I prossimi avversari dei nerazzurri in Champions erano passati in vantaggio di due gol con Roko Simic e Forson Amankwah. Poi l’espulsione di Pavlovic ha cambiato tutto.

Gli avversari dei campioni d’Austria in carica hanno completato la rimonta con i gol di Nicolas Wimmer e Florian Jaritz. Oltre al danno la beffa: come successo alla squadra di Inzaghi, anche il Salisburgo ha perso la vetta della classifica, in favore dello Sturm Graz.

