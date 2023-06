Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con il Verona. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a DAZN dopo Milan Verona.

CON CHE STATO D’ANIMO VA VIA DA SAN SIRO – «Con l’orgoglio di allenare un gruppo forte. Lo abbiamo dimostrato reagendo ai mesi di gennaio e febbraio e con la tristezza di non allenare più un campione come Zlatan».

IBRA – «Avevo parlato con lui questa settimana, ci eravamo detti certe cose ma non si era sbilanciato fino all’ultimo. È una persona molto combattuta, preoccupata. Zlatan è un vincente, un combattente, per lui non è facile. Ma troverà tantissime soddisfazioni nella vita, nel calcio ma non solo».

LEAO DEVE PUNTARE A DIVENTARE UN CAMPIONATO – «Deve, ha qualità incredibili. Ha avuto una maturazione importante in questi 3 anni, deve ambire a diventare una stella».

COSA SERVE PER L’ESTATE – «Riposo assoluto. Telefonata a Maldini e Massara Chiaramente ci sentiremo, ora inizierà il loro lavoro».

MERCATO – «Abbiamo una base molto solida, con la società, il club, i dirigenti che sono stati bravi a renderla così solida. Questa è una cosa importante. Non è così scontato essere competitivi in due competizioni, ma siamo il Milan. Il club e la dirigenza vogliono rimanere a certi livelli».

