Tonali a Milan Tv: «Abbiamo voglia di vincere e ripartire subito. Ibrahimovic…». Le parole del centrocampista rossonero dopo Verona-Milan

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo Milan-Verona e l’addio di Ibrahimovic. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

ADDIO IBRA E LACRIME – «È stato un momento delicato, particolare. Parlo per me, l’ho visto giocare anni fa col Milan. L’ho visto giocare il primo anno che era tornato, poi ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Mi sono lasciato un po’ andare, non era cosa programmata… Un momento che ricorderemo tutti per sempre, Ibra è Ibra. Non c’è altra spiegazione. È stato speciale poter giocare con lui e sarà speciale averlo come amico»

IBRAHIMOVIC – «Aveva un peso diverso da tutti gli altri. Ha portato tutto quello che poteva portare, ha cambiato la mentalità di questo gruppo. Ha aiutato tutti. Non è facile mollare così, anche mollare senza giocare l’ultima partita fa male. So che sarà forte, gli auguro tutto il bene del mondo»

TIFOSI – «Sono momenti che uniscono tutti, che ci uniscono ancora di più dopo questi 3 anni stupendi. Era meglio non vivere una serata come questa, o meglio viverla più in là possibile. Il tempo è contro noi giocatori e Ibra… Ibra ormai è già grande»

70 PUNTI – «Oggi era una partita che da fuori poteva sembrare normale, abbiamo lavorato tutta settimana con intensità, forza ed energia che Zlatan ci ha aiutato a mettere in campo. Abbiamo voglia di vincere e ripartire subito»

