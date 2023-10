Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo il triplice fischio del match con la Juve

Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo il fischio finale di Milan Juve.

PARTITA – «Alla squadra non ho detto niente, non parlo dopo le partite perché c’è troppa tensione. Normalmente c’era anche delusione. Abbiamo fatto una buona partita in undici e in dieci. Potevamo stare un po’ più attenti anche con un uomo in meno, non siamo stati inferiori neanche in inferiorità numerica. Spiace aver perso una partita del genere».

CAMBIO PULISIC – «Ho scelto di avere l’inferiorità numerica davanti mantenendo l’assetto difensivo dove avevamo dei riferimenti. La speranza era che sei inserimenti o le giocate di sponda ci permettessero di essere ancora pericolosi. Nel secondo tempo siamo partiti bene, serviva un po’ più di intensità e attenzione nella nostra metà campo per portare a casa un risultato positivo».

GATTI SU LEAO – «Ci aspettavamo di più Weah su Leao e meno Gatti che ha fatto tantissimi falli già dall’inizio. C’è il regolamento che dice che se commetti falli ripetuti c’è il giallo. L’ha preso dopo 22. Dovevamo riempire di più l’area per avere più presenza. Nell’espulsione abbiamo commesso un’ingenuità individuale e di reparto. Ma anche in dieci siamo stati bene in campo, un risultato positivo sarebbe stato più giusto per quello che abbiamo fatto in campo».

ESPULSIONE THIAW – «Doveva temporeggiare e non tentare l’anticipo. Era sbagliata anche la posizione del terzino che doveva stringere. A quel punto non sarebbe stato rosso. Poi lui è anche stato sfortunato perché è scivolato. Ma potevamo difendere meglio vista anche le qualità di Thiaw».

ALTERNATIVA A GIROUD – «Jovic è entrato bene, la condizione sta migliorando. In questo momento è lui ma anche Okafor ha fatto bene lì. Ma quando c’è da tenere su la squadra Jovic ha qualità più indicate».

SCONFITTE CON INTER E JUVE – «Non ci toglie niente. Chiaramente non siamo superficiali nel valutare le prestazioni e cercheremo di fare meglio. Se riuscissimo a fare come dopo il derby ben venga una giornata un po’ storta. Ma siamo consapevoli e delle nostre qualità e che la strada è quella giusta. Sicuramente possiamo diventare più concreti nell’area avversaria».

