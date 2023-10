Stefano Pioli si lamenta anche dell’arbitraggio dopo il ko del suo Milan a San Siro contro la Juve: ecco cosa ha detto

Stefano Pioli, a Dazn, ha messo nel mirino anche l’arbitraggio dopo Milan Juve.

WEAH – «Ci aspettavamo un po’ di più Weah su Leao e meno Gatti, ma ha fatto tanti falli… C’è il regolamento che dice che se commetti falli ripetuti scatta l’ammonizione. È arrivata dopo 22. Abbiamo fatto la nostra partita, dovevamo riempire di più l’area con Reijnders e Musah. Fino all’espulsione abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Anche in 10 abbiamo dimostrato di star bene in campo e di non essere inferiori».

