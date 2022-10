Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine del successo contro l’Empoli al Castellani. Queste le sue dichiarazioni

L’analisi: «Il calcio è così, le partite possono cambiare e prendere direzioni diverse, dipende da tante situazioni. La capacità di rimanere in partita ti permette di essere lucido, volevamo riprenderci subito dopo la sconfitta: assolutamente soddisfatto della prestazione dei miei giocatori»

Sul gruppo: «Io non ho dubbi sul gruppo che alleno, sulla profesisonalità e sull’attaccamento di quello che facciamo: abbiamo troppo rispetto per noi, il club e i tifosi. Dispiace per i tanti infortuni, ma dimostreremo che siamo un gruppo compatto e coeso che può giocare a testa alta»

Sulla scarsa lucidità in zona gol: «Io credo che sia importante continuare a creare così tante occasioni. Rispetto all’anno scorso dominiamo un po’ di più le partite, era uno degli step che dovevamo fare. Un peccato non aver fatto gol nella prima mezz’ora, ma è importante continuare a proporre queste situazioni. Dobbiamo pensare assolutamente fino alla fine di poter vincere le partite»

La rabbia fino alla fine: «Prima della partita avevo proprio puntato l’attenzione su questo: le grandi squadre si riconoscono per la mentalità, l’energia che mettono nella partita. Noi stiamo provando a diventare una grande squadra, questa è la cosa più bella per me: questi ragazzi mi emozionano»

Ogni anno le nostre risorse aumentano: «Deve essere così, le partite cambiano e vanno vissute. Ci vuole grande attenzione e qualità. Abbiamo vinto la partita anche per la qualità delle giocate dei singoli, è anche merito del percorso che stiamo facendo, con molti di loro lavoriamo insieme da tanti anni. Dobbiamo insistere, siamo solo all’inizio. I nostri tifosi sono stati una cosa fantastica, li sentiamo sempre in campo con noi. Tante energie che mettiamo sul campo è anche merito dei nostri tifosi»

