L’esterno dell’Udinese ed ex Bologna Adam Masina ha parlato ai microfoni di Udinese TV: le dichiarazioni del calciatore

INFORTUNIO – «Speravo in estate di tornare a giocare in Serie A. Io e la mia famiglia siamo partiti da Londra sperando di fare bene al ritorno in Italia. Ero molto contento del mio inizio di stagione, ma so e accetto che nel calcio queste cose possano succedere. Nello spogliatoio il dottore mi ha detto di non pensarci fino alla risonanza, poi è arrivata la botta quando mi hanno comunicato i tempi di recupero»

AVVIO DI STAGIONE – «Non mi aspettavo un inizio così, ma ci speravo. Sentiamo entusiasmo. Purtroppo le partite le ho viste dalla tribuna, ma ho visto una curva che canta dall’inizio alla fine della partita. Ne sono rimasto stupito»

TECNICO – «Si vede quanto Sottil tenga alla squadra e a ogni singolo giocatore. Per me è la base su cui partire. Non vuol dire che abbiamo raggiunto qualcosa, il campionato è lungo, ma siamo lì. La posizione che raggiungi a fine anno è quella che meriti».

L’articolo Udinese, Masina: «Che botta la diagnosi dell’infortunio. Non mi aspettavo questo inizio» proviene da Calcio News 24.

