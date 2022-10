sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Empoli-Milan. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan TV nel post partita di Empoli-Milan. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero:

Sulla partita e sul finale: «È stato un finale un po’ strano. Abbiamo fatto una grandissima partita senza trovare il gol. Poi una volta trovato il gol abbiamo subito negli ultimi due minuti, ma non ci ha fatto male. Ci ha fatto pensare che dovevamo vincere. La rimessa laterale per Leao? È una cosa che viene naturale quando si gioca, non è preparata. Poi abbiamo avuto la forza di trovare anche il gol del 3-1, ci ha fatto capire di aver fatto una gran cosa anche oggi»

Che spinta vi da questa vittoria «Tanta, ci ha fatto partire la settimana nel migliore dei modi. Arrivavamo dalla sconfitta col Napoli che ci ha fatto male, oggi abbiamo vinto da grandissima squadra e dobbiamo fare i complimenti a tutti»

The post Tonali a Milan Tv: «Sul loro gol abbiamo pensato questo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG