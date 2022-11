Stefano Pioli ha analizzato il pareggio per 0-0 del suo Milan sul campo della Cremonese ai canali ufficiali del club

Intervenuto a Milan Tv, Stefano Pioli ha analizzato così Cremonese-Milan:

«È mancata precisione, movimenti senza palla più decisi e con più tempestività. Non siamo riusciti ad essere così pericolosi così come dicevamo essere. Abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, mentre nel secondo abbiamo creato meno e non siamo riusciti a fare gol».

Cosa ha detto alla squadra

«Nulla, difficilmente parlo dopo la partita. Siamo delusi, io per primo. Spinta in più per fare meglio la prossima».

Con le piccole cosa succede?

«Quando giochi con grandi squadre ci sono più spazi, ci sono più libertà e più situazioni per lavorare. Con questi spazi così chiusi abbiamo bisogno di qualche giocata individuale in più, ma non ci siamo riusciti».

Ora la Fiorentina…

«La scossa l’abbiamo avuta stasera. Non siamo soddisfatti. Possiamo fare meglio e lavoreremo per fare meglio contro la Fiorentina; sarà una partita diversa, tatticamente differente, ma con tante insidie. Possiamo fare molto meglio».

