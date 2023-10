L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha detto la sua al termine della sconfitta in Champions League rimediata contro il PSG

Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di PSG Milan, Stefano Pioli ha analizzato così la sconfitta dei rossoneri.

SUL MATCH – «Risultato pesante, credo che la squadra abbia fatto tutto quello che doveva. Loro sono stati più bravi tecnicamente, hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Noi abbiamo avuto l’atteggiamento giusto nel primo tempo, nel secondo tempo troppi passaggi sbagliati, imprecisioni. Il secondo gol brutto per come lo abbiamo preso».

SULLE OCCASIONI SPRECATE – «Non ho ancora parlato con Pulisic, forse non si era reso conto che Hernandez era caduto. Anche loro hanno portato tantissima pressione su di noi, non era facile sviluppare azioni pulite. Noi possiamo fare partite migliori. Io preoccupato? Lo si è sempre quando perdi 2 partite di fila. È la prima volta che capita quest’anno. Dobbiamo cercare di far crescere il nostro livello. Non è ancora finita per il nostro girone, adesso dobbiamo ributtarci nel campionato e pensare a fare bene a Napoli».

CALO DI CONCENTRAZIONE DOPO IL 2 A 0 – «Per 60 minuti abbiamo fatto una buona prestazione e giocando anche meglio del PSG. Abbiamo avuto un momento dove abbiamo mollato dopo il secondo gol, poi ci siamo ripresi. Dispiace perché era una partita importante. L’abbiamo interpretata bene, non posso rimproverare niente ai miei giocatori. Loro hanno avuto più qualità di noi e hanno deciso il risultato».

