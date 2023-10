Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo il match contro il Psg. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Pioli a Sky dopo Psg Milan.

SCONFITTA – «Abbiamo interpretato il primo tempo come volevamo, poi è bastato una disattenzione per andare sotto. Dovevamo evitare assolutamente il secondo gol, poi è diventato più difficile. Possiamo sicuramente fare meglio in questo momento ma veniamo penalizzati un po’ troppo. Dobbiamo dal punto di vista tecnico giocare partite migliori».

ULTIMO POSTO E 0 GOL FATTI – «È incredibile non riuscire a segnare, anche stasera siamo stati parecchio nell’area avversaria. Il risultato di Newcastle è l’unica cosa positiva della serata che ci dà la possibilità di crederci. Possiamo fare meglio».

CALABRIA ARRABBIATO POST PARTITA – «Spesso noi perdiamo un po’ di lucidità nel dopo partita nell’analizzare queste gare. Siamo arrabbiati perché potevamo fare meglio ma non perché non abbiamo fatto le cose che abbiamo preparato in settimana».

LEAO NON TIRA CONVINTO – «Non credo che non tiri convinto, Rafa tira per far gol. È stato comunque un giocatore presente oggi nella fase offensiva e più volte ha creato situazioni pericolose».

PSG AGGRESSIVO – «Luis Enrique vuole giocare avanti, vuole aggredire, non vuole aspettare. Il Psg ha fatto la partita che ci aspettavamo a livello di strategia, noi abbiamo provato a pareggiare quella strategia ma in quella disattenzione abbiamo subito gol».

