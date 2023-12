L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta stasera contro il Newcastle in Champions League

Al termine di Newcastle Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, si è espresso così ai microfoni di Sky Sport.

CHE SENSAZIONI MI PORTO? – «Tante cose, sicuramente essere usciti dalla Champions League dispiace tanto, visto il percorso che avevamo fatto l’anno scorso. Sapevamo che il girone di quest’anno era completamente diverso. Credo che mi dispiace avere dei rimpianti, perché avremo meritato di più ma non siamo stati capaci di sfruttare le occasioni nelle altre partite. Oggi non ci siamo intimoriti e demoralizzati, abbiamo giocato un’ottima partita e un ottimo secondo tempo. Vorrà dire che faremo di tutto per vincere l’Europa League».

SECONDO TEMPO D’ORGOLGIO – «Nel primo tempo loro hanno messo una pressione e un’intensità incredibili, hanno accentuato i nostri errori. Stiamo parlando di una squadra che in casa aveva perso solo col Liverpool e col Dortmund, il Milan stava cercando da tanti anni una vittoria in Inghilterra ed è finalmente arrivata. la prestazione di oggi deve darci solo convinzione. Mi dispiace solo che la squadra non stia sfruttando completamente il proprio potenziale, son sicuro che la squadra sia forte e che possa fare meglio anche in campionato».

RIMPIANTI – «Nelle partite di Champions dove abbiamo creato tantissime occasioni non siamo riusciti a segnare, non abbiamo avuto quella qualità che serve per vincere certe partire. E perché in campionato abbiamo avuto troppi alti e bassi. Chiaramente in campionato l’obiettivo è consolidare il terzo posto e poi sperare di poter fare qualcosa in più. I primi 4 posti devono essere per noi».

SU LEAO – «Sicuramente è maturato tanto, è più attento, partecipe e repsonsabile. I giocatori crescono velocemente e lui sta facendo dei passi da gigante. Stasera non sapevo nemmeno io quanto minutaggio avesse».

CAMBI – «Veniamo da esperienze dove purtroppo nei secondi tempi qualcosina abbiamo dato agli avversari, avevo pensato a dei cambi per mantenere la stessa intensità ed energia. La squadra ha dimostrato di essere forte e con grande carattere».

The post Pioli a Sky: «Faremo di tutto per vincere l’Europa League, dispiace uscire dalla Champions» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG