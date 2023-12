Leao a Prime: «Proveremo a vincere l’Europa League. Sul palo…». Le parole dell’attaccante rossonero dopo il Newcastle

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a Prime dopo la vittoria contro il Newcastle.

ESULTARE PER L’EUROPA – «Chiaro che no, volevamo continuare con la Champions League e giocare contro le migliori squadre d’Europa. Però se non avessimo fatto questo risultato non avremmo potuto pensare in avanti, per questo abbiamo esultato».

SUL FUTURO – «Continuiamo in Europa League, competizione che il Milan non ha mai vinto. Ci proveremo a vincerla e andare più avanti possibile».

RIENTRO DALL’INFORTUNIO – «Partita importante e molto difficile, con tanta responsabilità. Primo tempo così così, però poi la squadra mi ha aiutato a crescere e sono soddisfatto del gruppo».

SUL PALO – «Ero deluso, perchè volevo tornare al gol e portare una vittoria che ci avrebbe permesso di continuare il nostro percorso»

The post Leao a Prime: «Proveremo a vincere l’Europa League. Sul palo…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG