L’ex attaccante Gianfranco Zola ha parlato nel post-partita di Newcastle Milan: tutte le dichiarazioni a Prime Video

PAROLE – «Pioli è stato bravo con i cambi, Chukwueze e Okafor sono entrati al momento giusto e hanno fatto la differenza. Se dobbiamo essere sinceri c’è rammarico per la mancata qualificazione ma per me la squadra non ha fatto male in questo cammino, è mancata anche un pò di fortuna».

