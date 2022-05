Il tecnico del Milan Stefano Pioli ringrazia il pubblico presente ieri al Meazza e carica i suoi in vista della gara decisiva della settimana prossima.

Il Milan batte anche l’Atalanta e vede lo Scudetto, ecco le sensazioni di Stefano Pioli. “Ho voluto salutare i tifosi, era l’ultima partita casalinga e da un anno intero ci emozionano con il loro sostegno. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte. L’Atalanta è la formazione che crea più occasioni e non abbiamo concesso niente. In fase offensiva non abbiamo mai perso lucidità, cercando sempre le soluzioni migliori per scardinare la loro difesa”.

“È stata una partita difficile, ma come contro la Lazio, la Fiorentina e il Verona non abbiamo mai perso la lucidità e alla fine siamo riusciti a vincere. Sto vivendo delle settimane normalissime a Milanello perché vedo la squadra serena. I ragazzi lavorano con attenzione, ma sanno anche scherzare quando è il caso. Le energie sono fatalmente in calo, ma c’è sempre la determinazione giusta e il resto lo fanno i nostri tifosi. Anche oggi abbiamo avuto da loro una carica incredibile fin dall’arrivo allo stadio. Sappiamo di aver fatto già tanto, ma non ancora tutto“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG