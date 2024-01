Pioli: «Campionato ed Europa League sono due obiettivi, faremo di tutto anche per la Coppa Italia». Il messaggio alla Juve e rivali

Pioli, dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari, ai microfoni di Mediaset ha lanciato un messaggio alla Juve e alle rivali in corsa per la Coppa Italia.

COPPA ITALIA – «Ci dobbiamo tenere. Stasera le priorità erano due. Stiamo vivendo un momento particolare per gli infortuni, quindi dovevamo preservare chi ha giocato di più così come mettere in campo una squadra adatta a vincere. Ora aspettiamo Atalanta e Sassuolo, ma ci vogliamo provare. Campionato e Europa League sono altri due obiettivi, ma faremo di tutto anche per la Coppa Italia».

