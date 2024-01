Yildiz incanta la Juve: «Contro la Roma lampi da fuoriclasse in rampa di lancio». Il club coccola l’attaccante

Yildiz è finito al centro dell’articolo pubblicato dalla Juve sul suo sito dedicato ai giovani della Next Gen.

YILDIZ – Già vero e proprio trascinatore in Primavera nel 2022/2023 con 12 gol e 7 assist, Kenan Yildiz ha polverizzato le tappe in questa seconda parte di annata con il doppio salto che lo ha portato direttamente in Prima Squadra. Ghiaccio rotto con i 5 minuti alla prima di campionato in casa dell’Udinese e spezzoni di gara fino al 23 dicembre, giorno dell’esordio da titolare a Frosinone con conseguente prima firma assoluta in maglia bianconera. Altro giro dal primo minuto contro la Roma pochi giorni fa e lampi da fuoriclasse in rampa di lancio. Al momento sono 8 presenze e 1 gol con “i grandi” per questa stagione, bottino che si somma ai 2 gol segnati fin qui con la Next Gen. Nato e cresciuto in Germania, Kenan ha deciso di vestire la maglia della Nazionale turca per le sue origini. A suggellare un anno da incorniciare è arrivato prima l’esordio con la Turchia e poi il primo gol in amichevole proprio contro la Germania nella vittoria 3-2 a Berlino il 21 novembre con una marcatura semplicemente sensazionale.

The post Yildiz incanta la Juve: «Contro la Roma lampi da fuoriclasse in rampa di lancio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG