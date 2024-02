Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Rennes. Ecco cosa ha detto

Le parole di Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League 2023-24 tra Milan e Rennes. L’allenatore rossonero si è espresso così sull’attacco rossonero:

SCELTE IN ATTACCO – «Sicuramente è difficile, stan facendo benissimo tutti gli attaccanti. È tornato Chuku, domani non ci sarà ma speriamo di sì col Monza. Mi posso permettere anche di sbagliare qualcosa perché in panchina ho giocatori che possono cambiare la partita. Tutti saranno impegnati, giocheremo tanto. Diventa difficile pensare che in molti possano fare 90′ di queste 5 partite».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN RENNES

The post Pioli coccola l’attacco del suo Milan: «Mi posso anche permettere di sbagliare, ecco perché» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG