Thiago Motta è tra i nomi accostati al Milan nel caso di addio di Pioli. L’allenatore piace anche alla Juventus

Thiago Motta continua a fare gola alle big del nostro campionato. Tra queste c’è il Milan in caso di addio di Pioli a fine stagione ma potrebbe esserci anche la Juventus. Come scrive il Corriere della Sera, è difficile immaginare che Allegri possa essere esonerato.

Non è da escludere una separazione consensuale tra le parti, in quel caso l’allenatore del Bologna sarebbe uno dei nomi seguito da Giuntoli per la panchina bianconera.

The post Thiago Motta Milan: l’allenatore sulla lista di Giuntoli, lo scenario in vista dell’estate appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG