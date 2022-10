Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Milanello per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa da Milanello per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League:

CRESCITA DEST E PARAGONE CON QUELLA DI DALOT – «Non so se è paragonabile, ma credo che sia un percorso necessario. Arriva da un gioco diverso dal nostro, serve un po’ di tempo per adattarsi, ma credo molto nelle sue qualità. Presto arriverà anche il suo momento».

