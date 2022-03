I rossoneri hanno vinto lo stesso numero di gare in trasferta del Manchester City.

Il Milan espugna l’Unipol Domus di Cagliari e si conferma in testa alla classifica di Serie A. Una vittoria pesante che vale un altro record. Come riporta Opta il Milan ha vinto 11 trasferte in questo campionato, record condiviso con il Manchester City di Guardiola nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Un motivo di orgoglio e soddisfazione per un gruppo che sta andando oltre i propri limiti. Se non ci saranno cali di concentrazione il Milan potrà davvero laurearsi campione d’Italia. Sarebbe il capolavoro di una società che ha pazientemente costruito il proprio percorso con giocatori giovani e dal sicuro avvenire. Ora mancano 8 finali per tagliare il traguardo per primi.

