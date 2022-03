L’attaccante rossonero ci crede. Per i rossoneri sarebbe un traguardo eccezionale.

“Mancano otto partite per realizzare qualcosa di importante. Sono molto orgoglioso del mio percorso, del lavoro svolto finora. Tutti i club in cui ho giocato fanno parte dell’élite europea”. Lo ha dichiarato Olivier Giroud ai microfoni di Europe1.

“Qualcosa che non potevo immaginare da adolescente – ha aggiunto il francese –, non puoi immaginare di essere così fortunato. Quando faremo il punto della situazione, ci sarà anche la Nazionale francese, che è un filo conduttore di cui sono immensamente orgoglioso. Uno dei miei sogni era la Premier League. È ancora qualcosa che avrei voluto vincere. Ora il mio altro sogno è diventare campione d’Italia con il Milan”. I rossoneri sono primi in classifica e l’obiettivo si avvicina.

