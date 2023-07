Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato i nuovi arrivi a centrocampo del club rossonero: le sue dichiarazioni

Durante l’intervista a Sky, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha dichiarato:

Loftus-Cheek è un giocatore forte. Abbina fisicità e qualità, gli piace inserirsi. Vorrei vederlo con continuità nell’area avversaria. In base alle caratteristiche, proveremo a sviluppare un gioco propositivo con più giocatori offensivi, in grado di trovare la giocata vincente, cosa che, forse, ci è mancata in passato in alcune partite complicate dal punto di vista tattico. Reijnders è altrettanto un giocatore di qualità, si muove bene, è intelligente, sa dare le soluzioni giuste al compagno in possesso palla. Può anche essere pericoloso nella zona offensiva. Ha conclusione e verticalizzazione. Sa legare il gioco, mandare in gol e ha anche gol nelle gambe. Pulisic è giocatore. E quando dico così, intendo che è uno che sa fare la cosa giusta al momento giusto. E quando hai a disposizione uno come lui, le cose diventano più semplici. Può giocare in vari ruoli. Sicuramente è intelligente e salta l’uomo, sia nell’uno contro uno, che nel dai e vai o negli inserimenti. È di livello ed è diverso dai suoi compagni. Continuo a credere che diverse caratteristiche, in un sistema di gioco ben definito, possano dare una imprevedibilità in più alla squadra

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE

The post Pioli entusiasta: «Vi presento i nostri nuovi centrocampisti» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG