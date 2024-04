Il tecnico del Milan Stefano Pioli non dispera dopo il 3-3 del Mapei Stadium di ieri.

Stefano Pioli ha parlato anche in conferenza stampa della gara pareggiata dal Milan contro il Sassuolo. “Non era scontata la reazione che abbiamo avuto non per me e per quanto conosco la squadra. Il doppio svantaggio ha cambiato la partita, poi l’abbiamo fatta come dobbiamo farla. Abbiamo segnato poco rispetto a quanto creato, è un dato positivo perché se crei tanto vuol dire che abbiamo fatto tanto, però se concretizzi poco il tanto lavoro che fai viene buttato via”.

L’avversario

“Aveva grandissime motivazioni, ci aspettavamo un Sassuolo così combattivo. Per come si era messa la partita il pareggio può essere considerato positivo. Ora la nostra ambizione e la nostra testa va alle prossime partite, è chiaro”.

Noah Okafor

Sull’attaccante esterno portoghese

“Il problema di Rafa è che non è uscito stanco giovedì perché non è entrato nella partita. I ragazzi sanno qual è la loro media di prestazione tecnica e fisica, ieri aveva voglia di giocare: lui e Theo più giocano e più stanno bene”.

Verso la Roma

“Okafor è un giocatore forte, può essere una seconda punta, un esterno sinistro, una prima punta per la profondità che ti dà. È un giocatore molto forte che sta facendo bene e può essere una soluzione anche per Roma. Di ieri porterei a Roma il carattere e la voglia di non perdere una partita che si era complicata. Quando poi la differenza ed il creare ed il subire è così evidente vuol dire che le decisioni prese sul campo sono state buone. Il livello delle prossime partite deve essere superiore, ma la squadra ci crede”.

