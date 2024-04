L’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta il rocambolesco 3-3 di Reggio Emilia.

Stefano Pioli ha analizzato Sassuolo-Milan ai microfoni di DAZN. “Credo sia stata la partita in cui abbiamo tirato di più in tutto l’anno: se segnavamo 5-6 gol non c’era niente da dire per quanto abbiamo creato. Mi tengo lo spirito, sapendo che non siamo riusciti ad allungare sulla Juve, ma con l’obiettivo di arrivare secondi e di pensare alle prossime partite. Però dobbiamo alzare il livello, perché per le prossime partite servono attenzione e qualità superiori”.

Cosa ha funzionato e cosa no

“La squadra ha talento, qualità, deve avere idee chiare su cosa fare con la palla e senza palla: è la priorità del mio lavoro ed ciò su cui lavoreremo per la Roma e per l’Inter. Ma non parlerei oggi di atteggiamento perché avevamo la testa da un’altra parte, ma di disattenzioni sì. Poi noi giochiamo dentro i nostri prinicipi, cercando delle posizioni che ci possano garantire sulla carta dei vantaggi. Credo che la Roma abbia giocato al massimo del loro livello a San Siro, noi sotto il nostro livello. All’Olimpico dobbiamo metterci più qualità”.

Simon Kjaer

Sul suo futuro

“Per me non cambia niente, perché tanto per mentalità e professionalità la prossima partita che preparo sarà quella più importante. Poi quello che sarà il mio futuro lo si deciderà a fine campionato”.

Verso il derby

“L’Inter vincerà lo Scudetto, noi faremo di tutto per vincere il derby per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e soprattutto per mantenere il secondo posto, che è comunque un risultato prestigioso. Cercheremo di fare di tutto per vincere le prossime due partite. Cercheremo di dare il massimo”.

Le condizioni di alcuni singoli

“Stiamo bene. Leao e Theo vogliono giocare, più giocano più stanno bene. Arriviamo bene a giovedì. Purtroppo Kjaer ha avuto un problema al flessore. C’è tempo per recuperare”.

