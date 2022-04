Il tecnico del Milan Stefano Pioli è focalizzato unicamente sulle prossime partite a cominciare dal derby di stasera e non pensa alle voci di cambio di proprietà.

Stefano Pioli ha anticipato in conferenza stampa i temi del derby di stasera. “In campionato dobbiamo vincere tutte le partite, così come domani. C’è energia positiva. Vedo una squadra concentrata e altamente motivata. Questa partita non incide sulla corsa Scudetto. Sappiamo bene quale dovrà essere il nostro percorso in campionato. Contro l’Inter sarà una sfida importante per andare in finale e per superare il turno. In campionato è un altro discorso, a prescindere dalla gara di domani sera”.

sede Milan

“Non abbiamo parlato del possibile cambio di proprietà. Sicuramente niente e nessuno ci potrà togliere concentrazione. Il club ci è vicino e ci sostiene. Il presente del Milan è solido, il futuro potrà essere migliore. Saranno i particolari a fare la differenza. Dovremmo giocare con grande attenzione e concentrazione per tutta la gara. Noi abbiamo le nostre qualità. Conosciamo gli avversari. Dovremo essere attenti e prestare attenzione ai dettagli“.

