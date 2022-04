L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi vuole vincere il suo primo derby sulla panchina nerazzurra.

Simone Inzaghi ha anticipato i temi del derby di stasera di Coppa Italia in conferenza stampa. “La squadra è carica e motivata. Sappiamo l’importanza della sfida e quello che rappresenta. Arriviamo da tre vittorie consecutive, stiamo preparando la partita molto bene. Bisogna scindere la Coppa Italia dal campionato. Sappiamo che siamo in corsa per entrambi gli obiettivi”.

“Vuol dire che stiamo facendo un ottimo percorso, considerando anche la Supercoppa Italiana vinta a gennaio. Abbiamo giocato finora tre derby. Domani dobbiamo vincere perché vogliamo andare in finale. Sappiamo che potevamo ottenere di più dagli altri derby, ma gli episodi sono determinanti. Lì dovevamo fare di più ed essere bravi a indirizzare gli episodi. Domani è importantissima perché c’è una finale in palio. Non avendo segnato all’andata, la concentrazione dovrà essere massimale. Ogni momento della partita potrà rivelarsi decisivo“.

