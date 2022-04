Il tecnico Ranieri, ex di Roma e Leicester parla in vista dello scontro in semifinale tra le due squadre da lui allenate in passato.

L’ex allenatore di Roma e Leicester City, Claudio Ranieri parla al Corriere dello Sport della semifinale che attente i giallorossi in Conference League.

Questo il commento di Ranieri su Zaniolo: “E’ un giocatore decisivo, lo abbiamo visto contro il Bodø. E’ un attaccante che deve trovare la palla nello spazio, ha una qualità e una forza impressionanti, anche se qualche volta potrebbe passarla un po’ di più quando si trova al limite dell’area. Ma quando ha la porta davanti è difficile che sbagli. Zaniolo è quello che abbiamo visto giovedì sera. Mourinho sa gestirlo, con quello che ha passato non può giocare sempre. E’ importante che il ragazzo senta la fiducia di tutti, allenatore, compagni, società e tifosi.“

archivio Image Sport / Calcio / Leicester / Claudio Ranieri / foto Imago/Image

Ranieri conclude parlando proprio della sfida tra Roma e Leicester: “Tiferò per la Roma, non c’è neanche bisogno di dirlo. La Roma è la squadra per la quale tifo da quando ero bambino. Il Leicester è legato a un grande risultato professionale ed è sempre nei miei pensieri.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG