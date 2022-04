Milan, il difensore centrale rossonero Pierre Kalulu si racconta in una bella intervista a Star Casinò con Carlo Pellegatti.

Milan, il difensore terzino o centrale rossonero, Pierre Kalulu si racconta in una interessante intervista a Star Casinò con Carlo Pellegatti. Queste le parole sulla sua famiglia.

Inizia parlando dei suoi fratelli: “La settimana per noi inizia da venerdì o sabato, guardo le due partite dei miei fratelli e poi la mia arriva dopo. Allora ho un più di pressione per loro che per me.“

Sui suoi genitori: “Adesso per loro è normale, ma guardare le nostre partite è una cosa speciale. Spero che tutto vada bene (ride, ndr).“

Pierre Kalulu

L’esempio dei suoi fratelli: “Quando sei piccolo vuoi sempre fare come il tuo fratello più grande, perché è un esempio. Loro hanno vissuto le cose prima di me, quindi possono aiutarmi tanto e dirmi le cose prima che sbaglio.“

L’inizio di carriera: “Quando sei piccolo hai sempre il sogno di essere un calciatore, ma quando vedi tuo fratello giocare le partite più importanti capisci che vuoi fare il giocatore. Voglio fare di tutto per essere pronto per queste partite.“

Conclusione sul padre: “Papà e la mamma mi hanno aiutato, ma forse di più papà perché segue di più il calcio. Poi anche i fratelli, ma papà ha seguito la mia crescita.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG