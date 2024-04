I rossoneri hanno pareggiato col Sassuolo ed inevitabilmente a Stefano Pioli è stato chiesto del derby con i nerazzurri di lunedì prossimo.

Stefano Pioli ha parlato a DAZN del 3-3 con cui si è conclusa Sassuolo-Milan; ecco le sue dichiarazioni. “Abbiamo provato a giocare, abbiamo fatto 3 gol ma non ci sarebbe stato niente da dire se ne avessimo fatti 5-6. Forse è stata la partita nella quale abbiamo creato di più. Mi tengo lo spirito, il carattere ma su questo non avevo dubbi. Non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus, il nostro obiettivo è finire bene il campionato e arrivare secondi. Ci aspetta una partita importante con la Roma, poi il derby e la Juventus. Ci portiamo via delle cose positive ma dobbiamo alzare il livello, le prossime partite richiedono un livello di prestazione, attenzione e qualità superiori. Se giochiamo come sappiamo abbiamo le possibilità di battere la Roma”.

Stadio San Siro spalti vuoti

Verso il derby che può consegnare lo Scudetto ai nerazzurri

Se l’Inter vincerà stasera col Cagliari, avrà 2 risultati su 3 per ottenere la certezza aritmetica della conquista del ventesimo Scudetto; ecco i pensieri dell’allenatore rossonero. “L’Inter vincerà lo scudetto ma noi faremo di tutto per vincere il derby nel modo più assoluto, per dare una soddisfazione ai tifosi, per mantenere il secondo posto perché sarebbe un risultato prestigioso, vuol dire che sei competitivo a livelli alti. Faremo di tutto per vincere le prossime due partite, siamo pronti e cercheremo di dare il massimo. Il nostro futuro dipende dalle nostre prestazioni, Roma, Inter e Juve sono forti”.

