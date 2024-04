I dirigenti nerazzurri hanno le idee chiare per la prossima sessione estiva di mercato: occorre allargare una rosa già di per sé molto profonda.

L’Inter si avvia a vincere il ventesimo Scudetto della sua storia ma la prossima stagione sarà ancora più impegnativa: Marotta e Ausilio si sono già attivati alla ricerca dei possibili colpi per rafforzare la rosa.

La priorità

SportMediaset ha fatto il punto sui vari obiettivi dei nerazzurri a partire dalla difesa. In pole c’è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid che potrebbe arrivare a costo zero visto che non rinnoverà il contratto in scadenza. Su di lui però ci sono Aston Villa e West Ham che possono offrire al giocatore uno stipendio più alto rispetto all’Inter. Le alternative potrebbero essere Bijol dell’Udinese, Beukema del Bologna e Solet del Salisburgo, anche se questi andrebbero pagati.

Mario Hermoso

Altre operazioni

Ricordando che la società ha chiesto di chiudere il mercato in pareggio o in attivo, Marotta e Ausilio puntano ad ottenere un discreto tesoretto con tante cessioni di giovani; potrebbe partire anche Dumfries che ancora non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025. Discorso diverso per Thuram che verrebbe lasciato partire solo per offerte superiori agli 80 milioni. In porta Audero non verrà riscattato dalla Sampdoria e per la sua sostituzione piace Bento: i dirigenti puntano a pagarlo sui 15 milioni. In attacco arriverà un altro giocatore oltre a Taremi: in ordine di gradimento piacciono Gudmundsson, Raspadori e Simeone.

