Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato della corsa Champions nella conferenza stampa pre Lazio. Le dichiarazioni

Nella conferenza stampa di vigilia di Milan Lazio, Stefano Pioli ha parlato così della corsa Champions che coinvolge anche la Juve.

ULTIMO TRENO CHAMPIONS – Certo che la squadra è consapevole dei jolly che abbiamo buttato via e che non possiamo buttarne via degli altri. È quasi da dentro o fuori domani. Dobbiamo fare tanti punti da qui alla fine e domani è molto importante.

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN LAZIO

The post Pioli lo ha detto sulla rincorsa Champions: le parole del tecnico del Milan appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG