Pioli: «Potevamo fare meglio. Cambi? Abbiamo tanti impegni». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video nel post partita del match di Champions League tra Milan e Chelsea. Ecco le parole del tecnico rossonero:

ERRORI – «Abbiamo perso le distanze forzando quando non c’era l’occasione. Aldilà delle loro qualità, potevamo fare di più. Non centra la poca esperienza, dovevamo essere più lucidi. All’inizio non c’era tanta pressione, siamo stati meno brillanti e veloci.»

SECONDO GOL – «Ha cambiato la nostra mentalità, non è semplice. Non siamo riusciti a rimanere squadra e a questi livello la paghi a caro prezzo.»

CAMBI – «Ho bisogno di dare minutaggio a chi rientra e far riposare chi sta giocando tanto. In questo momento così fitto di impegni ho pensato fosse la cosa giusta»

The post Pioli: «Potevamo fare meglio. Cambi? Abbiamo tanti impegni» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG