Pioli: «Rebic e Origi non ci saranno, Krunic è recuperato…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa degli indisponibili e di Krunic alla vigilia di Milan Dinamo Zagabria. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«In tutte le partite metto il Milan migliore. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perché non sono in lista. Rebic e Origi non ci saranno, Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con assoluta determinazione».

