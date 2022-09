Il difensore della Juventus Danilo ha parlato alla vigilia della partita di Champions contro il Benfica

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Benfica in Champions League.

A CHE PUNTO E’ IL GRUPPO – «Ci manca sicuramente, se no sarebbero state tutte vittorie nelle ultime partite ma non è stato così. Sappiamo che dobbiamo migliorare, che dobbiamo ancora crescere ma sappiamo che non abbiamo troppo tempo, non possiamo aspettare un mese. Dobbiamo imparare già da domani, non possiamo regalare un tempo come fatto con la Salernitana perché a questi livelli non è facile recuperare. Il Benfica ha anche qualità».

COL BENFICA GIA’ DECISIVA – «E’ una partita difficile, decisiva come tutte. Domani ha un’importanza diversa perché non abbiamo vinto la prima partita e non vincere sarebbe una cosa non buona. Dobbiamo affrontarla con impegna e senza troppa pressione. Il segreto di queste partite è cercare di sfruttare un momento importante, sarà una serata bella, ci aspettiamo il supporto dei tifosi. Con tanta responsabilità ma cercare di sfruttare questa serata».

