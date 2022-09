L’ex calciatore argentino Valdano ha parlato del caso Griezmann tra Atletico Madrid e Barcellona

Jorge Valdano, storico ex calciatore argentino, in una intervista a Movistar ha parlato del caso Griezmann tra Atletico Madrid e Barcellona.

LE PAROLE – «È una storia singolare nel calcio moderno. Io non l’ho vista e tantomeno in Spagna. Simeone è un uomo del club e deve lealtà al club. Ora, c’è da chiedersi anche se non debba una fedeltà al giocatore, arrivato su richiesta dello stesso Cholo. Sembra che tutti siano felici. Quando Griezmann viene intervistato, dice anche che è un uomo del club. Non si sa a quale appartenga, al Barcellona o all’Atletico. Non sembra che il rapporto con Simeone abbia sofferto. È l’unica cosa da misurare».

