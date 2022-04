Il tecnico del Milan Stefano Pioli predica calma e concentrazione in vista della partita di domani contro la Fiorentina.

Stefano Pioli in conferenza stampa ha fatto capire di guardare e pensare solo al match di domani e non alle restanti gare di campionato. “Abbiamo sempre pensato che la cosa migliore da fare sia concentrarsi sulla prossima partita. In settimana ho visto attenzione, determinazione, generosità: tutte cose che ci serviranno molto domani”.

“Non vogliamo pensare alle prossime quattro partite, vogliamo pensare soltanto a quella di domani. Cuore caldo, testa fredda: credo sia la cosa migliore. Le partite sono spesso decise da singoli episodi, bisogna metterci qualcosa in più dell’avversario, che sia tecnica, intuito o ferocia agonistica. Giochiamo un calcio dispendioso, per questo dobbiamo essere lucidi e leggere i momenti della partita. Contro la Lazio l’abbiamo fatto“.

