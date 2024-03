Stefano Pioli ha commentato la partita del Milan vinta a Praga contro lo Slavia che ha aperto le porta dei quarti di finale ai rossoneri.

Il Milan vince a Praga 3-1 e conquista i quarti di finale di Europa League. La doppia sfida non mai stata in discussione, i rossoneri sono apparsi sempre in pieno controllo della contesa e la qualificazione è la logica conseguenza di tutto ciò.

Mike Maignan

La partita

Stefano Pioli in conferenza stampa post partita ha commentato così la prestazione del Milan: “Siamo stati squadra. Abbiamo sfruttato bene la loro inferiorità, meglio rispetto a San Siro. Non è stata una partita perfetta, perché potevamo fare qualche gol in più nel secondo tempo. Ci aspettavamo una partita di ritmo ed energia. Musah ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti e ha fatto bene”. Ha infine commentato anche l’episodio che ha portato al gol lo Slavia Praga: “Si sta parlando tanto della nostra fase difensiva. La squadra è compatta e se lavoriamo da squadra, per gli avversari si fa più difficile. Malick deve crescere. Ha bisogno di giocare per trovare ritmo e le posizioni in campo”.

Come sta Maignan?

I tifosi del Milan sono un po’ in ansia riguardo alle condizioni di Mike Maignan, Pioli in conferenza stampa ha informato tutti in merito alle condizioni del numero uno rossonero: “Mike ha sentito un dolore al ginocchio, non sembra niente di preoccupante. Vedremo, ma mi sento di dire che non sarà una cosa lunga. Rispetto all’andata abbiamo gestito meglio alcune cose. Chiudere il primo tempo sopra di tre gol ci ha dato quella lucidità che ci serviva per gestire al meglio determinati momenti”.

Su Leao, Loftus-Cheek e Pulisic

Prestazione maiuscola per Leao, autore di un gol straordinario valido per il 3-0 momentaneo. In gol però anche l’americano Pulisic e Loftus-Cheek. Pioli, su di loro, si è così espresso: “Rafa ha fatto molto bene. E’ statoi bravo ad andare lungo. Sulla situazione dell’angolo, hanno tirato addosso qualcosa ad Adli e lui lo ha difeso. Sul sorteggio, lo scorso anno avevo detto che non volevo italiane e abbiamo beccato Napoli e Inter… Quindi non dico nulla“. Su Pulisic e Loftus-Cheek: “Sono arrivati giocatori forti che andavano inseriti. Sono ragazzi disponibili e il club ha investito bene. Senza dimenticare che non abbiamo ancora avuto il miglior Bennacer a disposizione”.

