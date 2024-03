Il giornalista Carlo Pellegatti ha espresso il suo parere sulle squadre ancora presenti in Europa League.

Carlo Pellegatti ha analizzato Slavia Praga-Milan sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Tra le cose belle e fondamentali della partita, oltre al passaggio agevole del turno, metterei anche la parata nei primi minuti di Maignan. Era claudicante, ma il ginocchio dovrebbe essere stabile. Quella parata è stata straordinaria e lo fa mettere tra i migliori in campo, ha salvato il risultato in un inizio blando da parte del Milan, con lo Slavia Praga che era in pressione”.

Sui singoli

“Pulisic sempre uno dei più qualitativi come dimostrano anche i numeri, Leao dopo un’occasione sprecata ha fatto un gran goal, chissà cosa si sarebbe detto se l’avesse realizzato qualcun altro… In goal anche Loftus Cheek, ennesima conferma di un ottimo calciomercato”.

Mohamed Salah

Sul sorteggio

“Vorrei certamente evitare il Liverpool per la caratura della squadra e perché partiremmo già con l’idea di non farcela. Inoltre non vorrei incontrare la Roma che mi sembra una buona squadra in questo momento, mentre il Bayer Leverkusen è forte, ma non ha la caratura europea. Se usciamo con il Marsiglia, il Benfica o il West Ham, è giusto non ambire alla finale di Europa League. L’Atalanta non vorrei snobbarla, ma non mi fa paura. Il quarto di ritorno sarà prima del derby, ma di quello adesso non mi interessa nulla”. Dopo le ore 13 il Milan conoscerà l’avversaria nei quarti di finale di Europa League.

L’articolo Pellegatti: “La parata di Maignan lo mette tra i migliori in campo, eviterei il Liverpool ai quarti” proviene da Notizie Milan.

