Carlo Pellegatti ha preso le difese di Chukwueze. Il giornalista è pienamente convinto delle potenzialità del giocatore.

Il gol di Chukwueze a Verona, che ha definitivamente chiuso la partita in favore del Milan, ha chiarito laddove ce ne fosse bisogno che il talento e la classe albergano nel nigeriano in maglia numero 21. Il ragazzo, arrivato quest’estate dal Villarreal in pompa magna, ha tradito un po’ le aspettative, soprattutto valutando il costo elevato dell’operazione per portarlo a Milanello. Carlo Pellegatti non ha dubbi però, è convinto infatti che Chukwueze meriti di essere aspettato in quanto a talento ne ha da vendere.

Samuel Chukwueze

Pellegatti ci crede

Carlo Pellegatti rappresenta senza dubbio la memoria storica del Milan, ha avuto la fortuna o l’onore di raccontare le gesta di squadre meravigliose come quelle guidate da Sacchi, passando per Capello fino a Carlo Ancelotti. Ha visto fior di campioni passare da Milanello, c’è dunque da credergli quando afferma che “Chukwueze sembra essere un buon giocatore, deve ambientarsi bene ma è un ragazzo in cui credo tantissimo, assolutamente”.

Non ripetere l’errore fatto con De Ketelaere

La stagione fin qui disputata da Chukwueze non è nemmeno paragonabile a quella di De Ketelaere. Il belga non ha mai offerto segnali di adattamento al mondo Milan, ben diverso il discorso per il nigeriano che ha trovato la vita della rete in 3 occasioni, tra campionato e coppe, e che ha palesato miglioramenti incoraggianti, soprattutto a Verona. Occorre credere nel giocatore, oltre che per il notevole investimento fatto, in virtù del fatto che il caso De Ketelaere insegna che a volte serve solo un po’ di pazienza. Il suo dirimpettaio Pulisic sarà difficile da scalzare ma Chukwueze ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento del Milan che verrà.

