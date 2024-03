Riccardo Trevisani ha parlato di Okafor descrivendolo come un attaccante fortissimo, anche di più di Chukwueze pagato 30 milioni.

Il Milan visto nell’ultimo periodo è una squadra brillante, che gioca e convince. Impossibile attribuire il merito di tutto ciò ad un singolo giocatore, sugli scudi infatti ce ne sono diversi. Uno di questi è senza dubbio Okafor, lo svizzero sembra sempre più integrato in rosa e negli schemi di Pioli. Il suo rendimento migliora di partita in partita e nelle ultime uscite stagionali del Milan abbiamo saggiato le sue qualità. Riccardo Trevisani, nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi’, ha commentato la stagione di Okafor rapportandola a quella di Chukwueze.

Noah Okafor

Okafor l’acquisto di 30 milioni

Okafor è arrivato negli ultimi giorni di mercato, nel dubbio generale se fosse un’alternativa a Leao oppure a Giroud. Nel corso dei mesi ha dimostrato di essere un giocatore totale, capace di spaziare lungo tutto il perimetro offensivo del Milan, in continuo movimento per non dare punti di riferimento agli avversari. Riccardo Trevisani ha sottolineato questo aspetto esaltando le qualità dello svizzero. Il giornalista ha affermato di “pensare che il giocatore da 30 milioni di euro che ha comprato il Milan quest’estate sia lui e non Chukwueze, al netto del gol carino che ha fatto contro l’Hellas Verona”.

Il ruolo di Okafor

Altro tema di dibattito in merito a Okafor è il suo collocamento in campo. Lo svizzero ha dimostrato infatti di saper agire sia come esterno, al posto di Leao, sia come prima punta al posto di Giroud. Trevisani sull’argomento ha affermato che “quando è arrivato non pensavo -sostiene il giornalista- fosse il vice di Leao, ma il vice Giroud con Jovic una ruota di scorta-scorta”. Ha concluso poi sottolineando che a suo parere “Okafor è un attaccante, un attaccante che giocherebbe meglio in una squadra che gioca a due punte, con un attaccante vicino è fortissimo”.

L’articolo Trevisani: “Okafor vale 30 milioni, non Chukwueze, è fortissimo!” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG