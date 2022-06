Il comune di Noceto in provincia di Parma ha concesso all’allenatore del Milan Stefano Pioli la cittadinanza onoraria.

A margine delle cerimonia che lo ha visto della cittadinanza onoraria di Noceto Stefano Pioli ha parlato dello Scudetto vinto. “Abbiamo fatto qualcosa di molto importante, soprattutto per una tifoseria che non vedeva vincere lo scudetto da troppo tempo”.

Milan esulta scudetto

“Siamo pronti per ripartire per la prossima stagione credo che i miei ragazzi abbiano delle qualità e delle caratteristiche alle quali voi dovete cercare di avvicinarvi. Hanno un entusiasmo, una passione per il calcio veramente alta. Questo gli permette di sforzarsi ogni singolo giorno per cercare di migliorarsi, di andare avanti e di essere non solo un gruppo ma prima di tutto una squadra che sa accettare i propri difetti e soprattutto esaltare i propri pregi“.

