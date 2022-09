Pioli su Perisic: «Le squadre non cambiano spesso per un giocatore, anche se Perisic…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato di Ivan Perisic, uno dei calciatori più decisivi negli ultimi derby, durante la conferenza stampa. Ecco le parole dell’allenatore del Milan sull’ex nerazzurro:

«Le squadre non cambiano spessore per un giocatore. Perisic gli consentiva di entrare dentro, ma hanno Dimarco e Gosens e metteranno in campo altre caratteristiche…».

