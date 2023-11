Brutte notizie in casa Milan, l’avversario diretto dei nerazzurri Stefano Pioli perde un altro giocatore, ecco cosa è accaduto

Non è certamente un buon momento quello che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund la squadre rossonera, diretta avversaria dell’Inter nella lotta Scudetto, dovrà fare a meno di Noah Okafor nei prossimi impegni.

Come riportato da Corriere della Sera, per riavere a disposizione il giocatore infortunatosi nel corso dell’ultima sosta per le nazionali con la Svizzera bisognerà attendere altri 10-15 giorni.

